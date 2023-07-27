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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Борисов отметил, что пока рано обсуждать строительство "Роскосмосом" космодрома в Африке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что обсуждать строительство космодрома в Африке предприятиями госкорпорации до подписания соответствующих соглашений преждевременно.

"Роскосмос" развивает сотрудничество по разным направлениям космической деятельности со странами африканского региона. До подписания соответствующих соглашений о намерениях сторон, обсуждать строительство космодрома в африканском регионе преждевременно", - сказал Борисов журналистам в четверг на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о выборе места для космодрома в Африке, в строительстве которого будет помогать "Роскосмос".

30 июня глава "Роскосмоса" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что обсуждал с космическими агентствами стран Африки вопросы создания многоспутниковых орбитальных группировок и пусковых услуг.

"Интерес к нашим предложениям очень высокий, и я надеюсь, что мы с коллегами сумеем наполнить космическую программу форума, который будет проходить в Санкт-Петербурге, реальными проектами", - заявлял Борисов.

25 июня Борисов сообщил, что "Роскосмос" заключит с африканскими странами полномасштабное соглашение о сотрудничестве, его подписание состоится в июле на форуме "Россия-Африка".

Также 25 июня глава госкорпорации обсудил с главой Египетского космического агентства Шерифом Седки производство и запуск космических аппаратов, развитие пилотируемой программы и наземной космической инфраструктуры.

15 июня в ходе визита в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна было подписано соглашение о мирном исследовании космоса между двумя странами. Подписи под документом поставили глава "Роскосмоса" и посол Алжира в России Смаил Бенамара.

Также Борисов сообщал, что предложил космическим агентствам Алжира и Египта принять участие в создании Российской орбитальной станции, вплоть до строительства национальных модулей.

Роскосмос Юрий Борисов Африка
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