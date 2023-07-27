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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

"Спартак" в большинстве обыграл "Краснодар" на старте Кубка России по футболу

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России нанесли поражение соперникам из "Краснодара".

Поединок, состоявшийся в Краснодаре в четверг, завершился со счетом 2:1 в пользу "красно-белых", за которых отличились Роман Зобнин (21 мин) и Тео Бонгонда (67). За "Краснодар" мяч забил Кади Боржес (90+5).

На 44-й минуте хозяева остались в меньшинстве - за грубую игру с поля был удален капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян.

"Спартак" и "Краснодар" относятся к группе D, в которой накануне "Пари Нижний Новгород" обыграл по пенальти столичное "Динамо". Таким образом, спартаковцы с тремя очками возглавили квартет. На втором месте нижегородцы (2 балла), динамовцы идут третьими (1). Краснодарцы с нулем в активе замыкают группу.

Кубок России сезона-2023/2024 стартовал во вторник играми группового этапа "пути Российской премьер-лиги". Действующий обладатель титула - московский ЦСКА.

Спартак Краснодар
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