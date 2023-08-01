Грузопоток паромной линии Усть-Луга - Балтийск в июле вырос на 16% относительно июня

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожные паромы линии Усть-Луга - Балтийск в июле текущего года перевезли в целом 122,9 тыс. тонн грузов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора линии ООО "Оборонлогистика".

Как сообщалось, в июне грузопоток паромной линии составлял 105,78 тыс. тонн. Таким образом, прирост за месяц составил 16,2%.

Работающие на данном маршруте паромы "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" доставили в Калининградскую область в июле 846 единиц накатной техники, 1 565 вагонов с 87 тыс. тонн грузов, включая 33 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, 26,7 тыс. тонн стройматериалов, 720 тонн продуктов питания, 15,1 тыс. тонн удобрений и 11,48 тыс. тонн других грузов. Из Балтийска в Усть-Лугу было перевезено 730 единиц накатной техники, 1,2 тыс. вагонов с 9,9 тыс. тонн грузов, включая 7,9 тыс. тонн строительных грузов и 1,5 тыс. тонн продуктов питания.

В "Оборонлогистике" отмечают, что в июле вернулся к работе после длительного перерыва паром "Балтийск" (проходил ремонт с января по июль текущего года - ИФ), а паром "Генерал Черняховский" сделал на один кругорейс больше, чем в июне.

Что касается контейнерной линии Санкт-Петербург - Калининград, то грузопоток сохранился на уровне июня. Суда "Оборонлогистики" "Спарта" и "Спарта II" перевезли 23 308 тонн (в июне 23 166 тонн - ИФ). В том числе они доставили 1 407 контейнеров, 176 единиц накатной техники и 1 237 тонн генерального груза.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен, а квоты постепенно выбираются.

На середину июня морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности порядка 20 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.