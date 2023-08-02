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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Путин примет участие в церемонии вручения госнаград

Президент РФ также проведет совещание с членами правительства

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 2 августа, в Екатерининском зале Кремля примет участие в церемонии вручения государственных наград.

"Высшими государственными наградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности", - сообщила пресс-служба Кремля.

В этот же день президент проведет совещание в формате видеоконференцсвязи с членами российского правительства. Основной темой обсуждения станет развитие пунктов пропуска через государственную границу.

С докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Владимир Путин правительство РФ
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