Путин примет участие в церемонии вручения госнаград

Президент РФ также проведет совещание с членами правительства

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 2 августа, в Екатерининском зале Кремля примет участие в церемонии вручения государственных наград.

"Высшими государственными наградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности", - сообщила пресс-служба Кремля.

В этот же день президент проведет совещание в формате видеоконференцсвязи с членами российского правительства. Основной темой обсуждения станет развитие пунктов пропуска через государственную границу.

С докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.