Правительство РФ рассмотрит вопрос о ЖКХ и обращении лекарственных средств

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг планирует рассмотреть вопросы о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и об обращении лекарственных средств, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В материалах к заседанию к рассмотрению значится пункт: О проекте федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статьи 6 и 7 Федерального закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

"Законопроект направлен на контроль за использованием средств, которые находятся на специальных счетах, предназначенных для перечисления на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытых в кредитной организации", - говорится в сообщении.

Кроме того, кабинет министров рассмотрит изменения в закон "Об обращении лекарственных средств".

"Законопроект направлен на приведение федерального закона "Об обращении лекарственных средств" в соответствие с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза и регулирующими вопросы обращения лекарственных средств", - добавили в правительстве.