Семьи добровольцев будут получать 3,1 млн рублей за погибших в ходе боевых действий

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Указом президента РФ Владимира Путина установлены суммы компенсаций для добровольцев и их семей в случае гибели, ранения или получения инвалидности в ходе боевых действий, в том числе за пределами России.

"Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации, страховые гарантии в виде компенсации", - говорится в документе, размещенном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе уточняется, что к страховым случаям относятся гибель и уставленная инвалидность в период пребывания в добровольческом формировании, а также установленное, в сроках до года по истечению контракта, увечье или заболевание, полученное в период пребывания в добровольческом формировании и повлекшее за собой инвалидность.

В случае смерти добровольца предусмотрена компенсация в размере 3 млн 131 тыс. рублей, в случае инвалидности: для I группы - 2 млн 348 тыс. рублей, для II группы - 1 млн 565 тыс. рублей, для III группы - 782 тыс. рублей.

При получении тяжелого ранения, травмы или контузии в ходе боевых действий доброволец получит 313 тыс. рублей компенсации, при получении легкого увечья - 78 тыс. рублей.

В документе указано, что "в выплате компенсации не может быть отказано в случае смерти гражданина, наступившей вследствие самоубийства".

Однако отмечается, что страховая компенсация не будет выплачена, "если страховой случай наступил вследствие совершения гражданином преступления и он признан виновным в совершении этого преступления в судебном порядке".