ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя безэкипажными катерами

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об отражении атаки украинских беспилотных катеров на базу ВМФ в Новороссийске.

"Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - уточнили в ведомстве.

Пострадавших и разрушений в Новороссийске нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой.

"Сегодня военные подразделения эффективно отработали по защите нашего города-героя. (...) Все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой", - написал он.

"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - добавил Кравченко.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает отгрузку нефти на терминале близ Новороссийска в штатном режиме на пришвартованные танкера.

"Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют", - сообщает пресс-служба консорциума.

При этом КТК отмечает, что "установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска".

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.