Подписан закон о праве субъектов РФ закупать лекарства у единственного поставщика

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве субъектов РФ проводить закупки лекарственных средств у едпоставщика, являющегося региональным ГУПом или региональной госкомпанией.

Этот закон вносит ряд изменений в законы "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ). Эти изменения, в частности, устанавливают новый срок (до 30 июня 2024 года), до завершения которого региональные государственные унитарные предприятия или госкомпании, определенные субъектами РФ уполномоченными организациями по централизованному снабжению медучреждений, могут осуществлять соответствующие закупки лекарственных препаратов и медизделий. При этом оговаривается, что эти ГУП или госкомпании должны проводить закупки лекарственных средств и медизделий в соответствии с положениями 44-ФЗ (в большинстве случаев унитарные предприятия и госкомпании осуществляют закупки в соответствии с нормами 223-ФЗ).

В дальнейшем, с 1 июля 2024 года, субъекты РФ должны получить право определять тот или иной региональный ГУП или региональную госкомпанию единственным поставщиком необходимых лекарственных средств для местных медучреждений и государственных аптек.

В ведение этих едпоставщиков будет передана поставка лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий, средств для дезинфекции, медицинского оборудования и расходных материалов к нему, а также услуг по хранению и доставке соответствующих товаров, по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования.

Законопроект был принят Госдумой РФ в I чтении осенью прошлого года и предусматривал сохранение до 1 января 2025 года ранее действовавшего (до 1 июля 2023 года) механизма, согласно которому субъекты РФ имели право определять уполномоченные организации по централизованному снабжению медучреждений.

Тогда же депутат Айрат Фаррахов отмечал, что эти поправки направлены на сохранение эффективно работающей в 15 регионах централизованной системы обеспечений государственных медучреждений лекарственными препаратами.