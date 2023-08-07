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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин
Фото: Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правом уйти в отпуск по уходу за ребенком пользуются порядка двух процентов российских мужчин от общей численности работников, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Соцфонда РФ.

Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два года. В 2023 году минимальный размер выплаты составляет почти 8,6 тыс. руб., максимальный - более 33 тыс.

При этом, согласно данным опроса исследовательского центра SuperJob.ru, около половины российских мужчин, состоящих в браке (43%), согласились бы уйти вместо своей супруги в отпуск по уходу за ребёнком. Опрос был проведен 9-31 января 2023 года среди 1 600 российских мужчин.

Соцфонд
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