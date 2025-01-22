В страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком

Соответствующий законопроект подготовлен Минтрудом РФ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минтруд РФ подготовил законопроект, который будет учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"По поручению президента Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком", - сказал Котяков.

Министр пояснил, что это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях. "Нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии", - сказал Котяков.

Кроме того, планируется расширить перечень мер материальной поддержки для многодетных матерей, удостоенных звания "Мать-Героиня". По поручению президента такие матери будут получать ежемесячные выплаты как и Герои Труда, добавил министр.

Соответствующий законопроект подготовлен Минтрудом и вынесен на общественное обсуждение.

Героям Труда в настоящее время установлены ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей. Они ежегодно индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии.

В страховой стаж, помимо периодов работы, включают так называемые нестраховые периоды, в том числе время ухода за ребенком до полутора лет. В настоящее время существует ограничение: в стаж может быть засчитан уход за ребенком на протяжении шести лет, что позволяет учитывать уход только за четырьмя детьми.