Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Москва заявила протест Токио из-за "Форума свободных народов ПостРоссии"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил протест посольству Японии в Москве в связи с предоставлением Токио площадки для форума нежелательной в России организации, рассматривает это как вмешательство во внутренние дела страны, заявили в понедельник на Смоленской площади.

В опубликованном на сайте ведомства сообщении говорится, что "решительный протест заявлен в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого Форума свободных народов ПостРоссии, деятельность которого признана в Российской Федерации нежелательной, а члены внесены в реестр террористов".

"Японской стороне было указано, что этот шаг, равно как и подключение к упомянутому сборищу депутатов парламента Японии, подписавшихся под итоговым "документом" с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны", - подчеркнули в МИД РФ.

Там заявили, что "подобная практика, способная окончательно разрушить остатки демонтированных правительством Японии нормальных отношений, должна быть немедленно прекращена", а "в случае повторения провокаций вопреки предупреждениям Токио следует быть готовым к самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам".

В марте этого года стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России общественное движение "Форум свободных народов постРоссии".

МИД РФ Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

Запуск российской межпланетной станции "Луна-25" состоится 11 августа

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин
Нападения в школах и вузах

Апелляция оставила в силе приговор по делу о стрельбе в казанской гимназии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });