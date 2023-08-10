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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:24

В Минобороны РФ заявили о дронах, сбитых ПВО и подавленных РЭБ вблизи Севастополя

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о предотвращении атаки украинскими беспилотниками в небе над Калужской и Московской областями, а также над Севастополем.

"Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в результате атак пострадавших и разрушений нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал о двух сбитых силами ПВО ударных БПЛА, летевших в сторону столицы в своем телеграм-канале в четверг. По его словам, один дрон был сбит в Калужской области, другой - в районе ЦКАД.

Минобороны РФ Севастополь
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