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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Что произошло за день: четверг, 10 августа

Передача Объединенной судостроительной корпорации в управление ВТБ, фигурант дела о взрыве в Сергиевом Посаде, дефицит кадров в МВД РФ, снижение курса рубля

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В управление ВТБ на пять лет перейдут 100% акций Объединенной судостроительной корпорации. Как заявил через пресс-службу вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, это "будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния" холдинга. Президент РФ Владимир Путин поддержал решение.

- По делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс". Имя задержанного в СК не назвали. Источник сообщил "Интерфаксу", что фигурантом дела стал Сергей Чанкаев, занимавший должность гендиректора предприятия до 1 апреля 2023 года. Как сообщалось, в результате взрыва пострадали 60 человек, одна женщина погибла. В ГУ МЧС Подмосковья утром 10 августа сообщили о 12 пропавших без вести.

- Глава МВД РФ заявил об увольнении из ведомства пяти тысяч сотрудников в июле. Владимир Колокольцев назвал некомплект личного состава сотрудников ведомства "критическим".

- Рубль в четверг возобновил снижение к доллару и евро. Курс доллара США составил 97,46 руб. в 19:00, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 107,55 руб., подорожав на 91,5 копейки.

- ФСБ сообщила о задержании жителя Самарской области по подозрению в передаче спецслужбам Украины фотографий российской военной техники.

- Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна на острове Мауи. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора.

- Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo, Michael Kors и Versace - Capri Holdings - за $8,5 млрд. Tapestry заплатит $57 за акцию Capri, что на 65% выше стоимости бумаг компании на закрытие рынка в среду.

- Церемонию вручения "Эмми" перенесли с 18 сентября на 15 января 2024 года на фоне забастовки гильдий сценаристов и актеров США.

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