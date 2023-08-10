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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

ФСБ возбудила дело о госизмене за передачу Украине снимков военных эшелонов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Жителя Самарской области задержали по подозрению в передаче спецслужбам Украины фотографий российской военной техники, на него завели дело о госизмене (статья 275 УК), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России",- говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По версии следствия, он "инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники".

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
ФСБ Украина Самарская область
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