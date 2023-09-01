Минфин назвал нечетким проект расчета компенсации за заморозку прав иностранных акционеров

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Подготовленный Минэкономразвития проект постановления правительства нечетко оговаривает правила определения размера компенсации иностранным холдинговым компаниям (ИХК) в случае заморозки их корпоративных прав в российских экономически значимых организациях (ЭЗО), счел Минфин.

О замечаниях финансового ведомства к проекту сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки документа.

Его разработка потребовалась в связи с принятием закона № 470-ФЗ, который наделил правительство полномочиями формировать перечень российских ЭЗО. Включение в него, в частности, позволяет через суд временно - до конца 2024 года - приостановить в отношении этих организаций корпоративные права иностранных холдингов, например голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Включение компании в перечень ЭЗО также позволяет ее российским бенефициарам через суд получить акции и доли в прямое владение. Оставшиеся нераспределенными ценные бумаги переходят к ЭЗО, а ИХК вправе "в любой момент в период приостановления" ее прав потребовать от российской организации выплатить компенсацию "в размере рыночной стоимости" нераспределенных акций. Если иностранный холдинг за компенсацией не обратился, то после истечения заморозки его корпоративных прав в ЭЗО ценные бумаги в российской структуре ему возвращаются. В законе №470-ФЗ оговаривается, что порядок определения размера и выплаты такой компенсации устанавливается правительством.

Минэкономразвития подготовило проект соответствующего порядка, рассказал источник. По его словам, в проекте, в частности, указано, что размер компенсации определяется с учетом количества акций, долей в ЭЗО, которые перешли к ней, за вычетом перераспределенных между прямыми владельцами.

Минфин полагает, что предложенный порядок получился недостаточно четким, так как не дает однозначного ответа на вопрос, по какой именно стоимости акций или долей в ЭЗО рассчитывается компенсация для ИХК. Министерство предлагает указать в документе, что компенсация рассчитывается по рыночной стоимости акций, долей, но все же оговорить случаи, когда компенсацию разрешается выплачивать не по рыночной стоимости, сообщил собеседник "Интерфакса".

Кроме того, Минфин, по словам источника, в замечаниях на разработанный проект отмечает отсутствие регламентации сроков рассмотрения обращения иностранных холдингов за компенсацией, принятия соответствующего решения и периода, в течение которого деньги должны быть направлены ИХК.