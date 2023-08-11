"Аэромакс" вместе с Калужской областью будут испытывать БПЛА

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ООО "Аэромакс" (входит в АФК "Система") совместно с Калужской областью планирует тестировать беспилотные летательные аппараты и обучать операторов дронов, сообщил журналистам на форуме "Цифровая эволюция" губернатор региона Владислав Шапша.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве при применении беспилотных авиационных систем для решения различных задач в Калужской области было подписано на форуме.

В рамках соглашения "Аэромакс" выступит инвестором, а регион - обеспечит благоприятный режим работы. В частности, в области запрещен полет беспилотников, но для специальных площадок будет создан особый режим. Объем инвестиций в проект не уточняется.

Центр тестирования уже создан на базе регионального аэродрома "Михеево".

"Это не просто взлетная полоса, это серьезный информационный технологический комплекс, который позволяет отслеживать параметры этих аппаратов на всех этапах, пока они находятся на испытаниях: взлет, полетные характеристики, посадка, стабильность его нахождения в воздухе. На самом деле, это серьезный испытательный комплекс", - прокомментировал соглашение Шапша.

Помимо этого, в рамках соглашения в регионе планируют создать учебный центр операторов БПЛА. Подготовка, в частности, будет вестись на базе калужского филиала МГТУ имени Баумана. Кроме того, регион в сентябре откроет технопарк рабочих профессий, где также будут готовить специалистов в этой отрасли начиная от конструирования БПЛА до управления.

"Аэромакс" разрабатывает и производит гражданские беспилотные авиационные системы, средства навигации и наземного управления. Оказывает комплексные услуги с их применением в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны окружающей среды.