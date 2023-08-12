Вице-премьер Чернышенко заявил, что более половины россиян ведут активный образ жизни

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем физкультурника и подчеркнул, что в России построено более 345 тысяч спортивных объектов для граждан.

"В 2023 году во всех регионах проходят мероприятия, приуроченные к 100-летию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта. Накопленные за целый век традиции и опыт позволяют нам совместно со спортивной общественностью развивать российский спорт по самым высоким стандартам, повышая качество жизни граждан и обеспечивая крепкую основу развития страны", - цитирует Чернышенко пресс-служба Минспорта.

"Правительство поддерживает спортивные инициативы на всех уровнях, ведется подготовка квалифицированных кадров, выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры в городах и селах. Сегодня более 345 тыс. спортивных объектов ежедневно открывают двери для взрослых и детей, любителей и профессионалов. Благодаря чему мы планомерно идём к достижению цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным - увеличить к 2030 году до 70% долю россиян, систематически занимающихся спортом", - отметил вице-премьер.

По его словам, "более половины (53%) граждан уже ведут активный образ жизни, а за последний год к регулярным занятиям физической культурой и спортом присоединились 4 млн человек".

Чернышенко добавил, что спортивные традиции позволяют двигаться вперед и формировать тренды, в развитии которых заинтересованы спортсмены и болельщики во многих странах мира.

"Россия создает новые форматы, мы приглашаем весь мир участвовать в спортивных соревнованиях. Таких как Игры стран СНГ, Спортивные игры стран БРИКС, Игры дружбы и, конечно, международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего", который впервые пройдёт в 2024 году в Казани. Сегодня тестовые мероприятия Игр привлекли внимание несколько десятков стран, а в России открылось 60 региональных отделений Всероссийской федерации фиджитал спорта", - сообщил Чернышенко.

"Российская спортивная школа всегда славилась профессионалами и богатейшим опытом, признанными во всем мире. С праздником, друзья, и только вперед!" - добавил он.

Всесоюзный день физкультурника учрежден Советом Народных Комиссаров СССР в 1939 году. Праздник традиционно отмечают во вторую субботу августа.