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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Четыре белгородских муниципалитета подверглись атакам ВСУ за сутки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны по региону за минувшие сутки.

"На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В Белгородском районе в селе Журавлевка, по информации губернатора, противник сбросил с БПЛА одну гранату.

В Краснояружском районе на окраине села Демидовка с беспилотника сброшено одно неустановленное взрывное устройство.

В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено три минометных снаряда, по селу Терезовка - два артиллерийских снаряда. Недалеко от поселка Батрацкая дача сбит беспилотник противника.

Гладков отметил, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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