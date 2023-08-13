Что произошло за день: воскресенье, 13 августа

Проверка сухогруза в Черном море, беспилотник в Белгороде, первые научные данные лунной миссии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные открывали предупредительный огонь по сухогрузу в Черном море. Судно под флагом Палау следовало в украинский порт Измаил. После проверки российскими военнослужащими сухогруз продолжил движение.

- Получены первые данные с научных приборов "Луны-25". Научная команда проекта приступила к их обработке, заявляют в "Роскосмосе".

- В Приморье прибыли дополнительная группировка спасателей и техника. Также стало известно, что в пострадавшем от паводка Уссурийске произошел разлив нефтепродуктов.

- Польша планирует "закрыть Брестские ворота" американскими вертолетами и танками. Об этом заявил глава польского Минобороны, призвавший организовать непреодолимую преграду на восточном фланге.

- Фасад жилого дома поврежден в Белгороде, по предварительным данным, в результате атаки БПЛА. Как сообщил белгородский губернатор, никто не пострадал. Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что за сутки над Белгородской областью были сбиты три беспилотника.

- В подмосковном Раменском произошел пожар на складе с удобрениями. Возгорание было локализовано на площади 2,7 тыс. кв. метров.