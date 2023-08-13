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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Фасад дома в Белгороде был поврежден в результате атаки беспилотника

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Фасад жилого дома поврежден в Белгороде, по предварительным данным, в результате атаки беспилотника, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что упали несколько плит вентилируемого фасада с 7-го по 13й этаж.

"Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. Обязательно поможем с восстановлением", - написал губернатор в телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
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