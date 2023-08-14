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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Кризисных последствий для экономики РФ из-за санкций не видят 47% россиян

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Около половины россиян (47%) считают, что санкции стран Запада, введенные против России после начала специальной военной операции, не привели к кризисным последствиям для экономики РФ, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Результаты исследования, опубликованные на официальном сайте социологического центра, показывают, что половина этих респондентов (24%) отмечают некоторое негативное воздействие санкций на экономику, но при этом, с их точки зрения, о кризисных последствиях для РФ речи не идет.

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Другая половина (23%) этих респондентов считает, что западные санкции вообще не оказывают заметного влияния на российскую экономику, отмечают социологи.

По данным ФОМ, более четверти россиян (29%) придерживаются мнения, что западные санкции способствуют росту, дальнейшему подъему российской экономики, среди сограждан 46-60 лет так считают более трети респондентов (35%).

Согласно опросу, кризисные последствия западных санкций видит каждый десятый россиянин (10%), еще каждый седьмой (14%) не знает, что можно сказать по этому поводу.

Опрос был проведен 14-16 июля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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