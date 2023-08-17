ФСБ задержала двоих по подозрению в подготовке подрыва станций связи в Сибири

По версии следствия, они таким образом хотели сорвать рассылку повесток о мобилизации

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Управление ФСБ России по Красноярскому краю вместе с УФСБ по центральному военному округу и СОБР управления Росгвардии по краю пресекли теракт на территории города Зеленогорск, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

По данным краевого УФСБ, два сторонника идеологии, запрещенной в России межрегиональной общественной организации "Граждане СССР", планировали подорвать базовые станции ПАО "Ростелеком" и АО "ТрансТелеКом" в Зеленогорске. Так они хотели помешать рассылке Министерством обороны через "Госуслуги" повесток о призыве на военную службу граждан, подпадающих под мобилизацию.

"Для этой цели, через третье лицо они собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром. Однако задуманное злоумышленникам не удалось довести до конца - при получении взрывчатых веществ они были задержаны сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

Задержанные арестованы. Им вменяют ч. 3 ст. 30, п. "а", ч. 3 ст. 222.1 УК (покушение на незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта).