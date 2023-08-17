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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россия будет продвигать отечественные видеоигры на иностранные рынки, сообщает сайт Кремля.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения", - говорится в перечне поручений президента по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".

Данное поручение должно быть выполнено до 30 сентября 2023 года.

БРИКС Владимир Путин
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