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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

На севере Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с разливом нефтепродуктов в Эвенкийском районе региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Установлено, что в районе прибрежной зоны и бассейна реки Кочечум в границах поселка Тура произошел разлив неустановленного вида нефтепродуктов. Предположительно, происшествие произошло при разгрузке самоходного речного судна. Его собственник устанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для предотвращения попадания остатков горюче-смазочных материалов проведена работа с предприятием, осуществляющим водозабор для нужд населения Туры вниз по течению реки.

Для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор района, отмечает пресс-служба.

Красноярский край
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