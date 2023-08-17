Путин поручил принять решение об амнистии по вынужденным валютным нарушениям

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 сентября принять решения, обеспечивающие объявление амнистии в отношении резидентов, не выполнивших требований валютного законодательства РФ в период действия моратория на применение к ним ответственности за невыполнение этих требований, если оно вызвано санкциями.

Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Путин поручил правительству РФ и Банку России обеспечить продление на 2024-2025 годы моратория на применение к резидентам ответственности за неисполнение из-за санкций требований валютного законодательства РФ.

Выступая на ПМЭФ, президент предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства на период действия моратория на наказания за них, который, по его словам, планировалось продлить на 2024 год. "Мы уже в разы упростили регулирование внешней торговли, в разы уменьшили штрафы за нарушения валютного законодательства, обращаю внимание, полностью убрали их в случае внешних недружественных действий. Кстати, этот мораторий будет продлен на следующий, 2024-й, год. (...) Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория. И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности задним числом", - сказал он.

Мораторий на привлечение к административной ответственности за ряд нарушений валютного законодательства, если они вызваны санкциями, был изначально введен на период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. Затем он был продлен до конца 2023 года. В рамках моратория приостановлено применение ряда статей КоАП (незаконные валютные операции, невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки, невыполнение обязанности по поступлению на счета, прекращение обязательств по внешнеторговому договору, невыполнение обязанности по возврату денежных средств за не ввезенные товары).

Согласно действующей до введения моратория статье 15.25 КоАП, за незаконные валютные операции граждане, ИП и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму в размере от 75% до 100% от суммы незаконной валютной операции. Штраф для должностных лиц может составлять от 20 тыс. до 30 тыс. руб.