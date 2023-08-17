Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Лукашенко считает, что Путин победит на предстоящих выборах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Владимир Путин победит на предстоящих в 2024 году выборах и вновь станет президентом России.

"Думаю, что следующим президентом в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

По мнению Лукашенко, преемник у Путина в России может быть, и возможно, он уже есть, но сейчас у Путина слишком много насущных дел, которые необходимо решить, а не только заниматься передачей опыта другим. "Страна большая, много других проблем, которые надо решать", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Осужденный по делу о взятках американец Спектор арестован за шпионаж

Что произошло за день: четверг, 17 августа

Принят приказ о возможности перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

Принят приказ о возможности перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

США ввели санкции против четверых россиян, обвинив их в отравлении Навального

Станция "Луна-25" сделала снимок поверхности естественного спутника Земли

Путин заявил, что проект ВСМ Москва-Петербург подошел к возможности реализации

Путин заявил, что проект ВСМ Москва-Петербург подошел к возможности реализации

Президент поручил ускорить перевод активов бизнеса в Россию из-за рубежа

До пяти выросло число жертв паводка в Приморье

До пяти выросло число жертв паводка в Приморье

Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц был допрошен в Москве

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });