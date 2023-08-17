Лукашенко считает, что Путин победит на предстоящих выборах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Владимир Путин победит на предстоящих в 2024 году выборах и вновь станет президентом России.

"Думаю, что следующим президентом в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

По мнению Лукашенко, преемник у Путина в России может быть, и возможно, он уже есть, но сейчас у Путина слишком много насущных дел, которые необходимо решить, а не только заниматься передачей опыта другим. "Страна большая, много других проблем, которые надо решать", - сказал Лукашенко.