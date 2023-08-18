НМТП сообщил о штатной работе грузового терминала в Новороссийске

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пожар на грузовом терминале в Новороссийске не повлиял на работу терминалов "Новороссийского морского торгового порта", сообщил НМТП.

"Возгораний на территории ПАО "НМТП" и компаний, входящих в группу НМТП в Новороссийске, не было. Угрозы штатной работе предприятий группы НМТП не было", - говорится в сообщении.

18 августа утром на территории грузового терминала Новороссийска произошел пожар. Информация о возгорании деревянных палет в грузовом терминале поступила диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 09:02 по Москве. Площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м. В 12:21 было объявлено, что пожар потушили.