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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

До 76 человек возросло число отравившихся шаурмой во Владимире

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор зарегистрировал новые случаи отравления шаурмой среди жителей Владимира, сообщает пресс-служба территориального управления ведомства в субботу.

"В период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек. Таким образом, всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей. Предварительно в биоматериале от больных обнаружена Salmonella Enteritidis", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 56 пострадавших.

Отмечается, что сейчас в больницах находятся 34 человека, в том числе 11 детей. Другие 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести.

Установлено, что все 76 пострадавших приобретали шаурму в пяти точках быстрого питания во Владимире в период с 15 по 17 августа.

Роспотребнадзор сообщает, что проверка индивидуальных предпринимателей выявила грубые нарушения требований санитарных норм и правил. К ним применена мера в виде временного запрета на работу.

"В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в районные суды", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в связи с массовым отравлением жителей Владимира после употребления шаурмы в пунктах общественного питания региональный СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ). В качестве одной из версий следствие рассматривает использование для приготовления шаурмы некачественной продукции.

Владимир Роспотребнадзор СКР
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