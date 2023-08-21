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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Минобороны сообщило о втором за утро сбитом БПЛА в Подмосковье

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" прерывали работу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Силы ПВО в Подмосковье сбили второй за утро беспилотник, сообщило Министерство обороны России.

Атака беспилотника самолетного типа была пресечена в 8:16 по московскому времени. БПЛА был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района.

Ранее министерство сообщило, что около 6:50 еще один беспилотник самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram: "Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет."

Аэропорты московского авиаузла "Внуково" и "Домодедово" утром прерывали работу, но уже возобновили прием рейсов.

"По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 8:30 международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", - сообщила "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Ограничения на прием и вылет воздушных судов в "Домодедово" для обеспечения "дополнительных мер безопасности полетов" вводились с 6:26 до 8:30, сказала агентству представитель аэропорта. В данный момент "Домодедово" также работает в штатном режиме.

Хроника 24 июля – 21 августа 2023 годаАтаки беспилотников на Москву
Подмосковье Сергей Собянин Минобороны Истринский район Рузский район Внуково Домодедово
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