Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Подмосковье

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате утренней атаки беспилотников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник.

"Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра. Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что были выбиты окна в трех домах.

"Все экстренные службы работают на месте", - добавил Воробьев.

В свою очередь глава Истринского округа Татьяна Витушева сообщила, что мужчина госпитализирован в Истринскую больницу с сеченой раной, угрозы жизни и здоровью нет.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, в Подмосковье в понедельник был обнаружен украинский беспилотник, после работы средств радиоэлектронной борьбы он упал в Рузском районе. Позже министерство сообщило, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен силами ПВО над территорией Истринского района Московской области.