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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 22 августа запрещает ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии, сообщает служба.

Речь идет о продукции под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0808, 0809 - свежих яблоках, грушах, айве, абрикосах, вишни, черешни, персиках, нектаринах, сливах и терне. Причина такого решения - выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта - бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey).

"В случае заноса данной болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется на поставки этих видов новозеландской продукции из других стран.

Россельхознадзор Новая Зеландия
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