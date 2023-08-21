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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

График движения на Киевском направлении МЖД восстановлен после поджога релейного шкафа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - График движения поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники восстановили график движения поездов на Киевском направлении МЖД. В настоящее время поезда в сторону Москвы и области курсируют по расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержке поездов Киевского направления Московской железной дороги из-за поджога неизвестными релейного шкафа на железнодорожной станции "Солнечная". Поезда в обе стороны значительно отставали от графика.

МЖД
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