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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

В кабмине заверили, что РФ не стремится к технологической автаркии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия не намерена технологически замыкаться, планирует достичь паритета с развитыми странами по критическим технологиям к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Речь не идет об автаркии, нет задачи замкнуться и сделать все у себя внутри", - сказал он в ходе пленарного заседания форума "Технопром-2023" в Новосибирске во вторник.

При этом, по словам Чернышенко, по критическим технологиям для РФ стоит задача достичь паритета, а по сквозным технологиям - стать лидером.

Он также подчеркнул, что "наука делается в регионах", поэтому региональные программы развития науки чрезвычайно важны.

Дмитрий Чернышенко
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