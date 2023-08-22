В РФ подготовили паспорта трех мегапроектов в сфере технологий

Речь идет о станкоинструментальной и электронной продукции, беспилотных авиасистемах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мегапроекты первой очереди, направленные на производство и разработку приоритетной высокотехнологической продукции, получили паспорта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания форума "Технопром-2023" в Новосибирске во вторник.

"Напомню, их (критериев отбора - ИФ) там несколько, это инвестиции не менее 10 млрд рублей, совокупно бюджет и внебюджет, фокусировка на производстве конкретной линейки продукции, обеспечение устойчивого спроса на эту продукцию, снижение зависимости от импорта и достижение того самого расчетного суверенитета по отрасли", - сказал он.

Он напомнил, что председателем правительства РФ утвержден перечень из 10 мегапроектов.

"По трем из них уже ведется работа с представителями отраслей и экспертами, сформирован план мероприятий, паспорта проектов. Это, прежде всего, станкоинструментальная продукция, беспилотные авиационные системы, электронная и радиоэлектронная продукция", - сказал он.

Он отметил, что одной из критических уязвимостей РФ является изготовление средств производства.

"Они изнашиваются, нас отключили от этих технологий. (...) Сейчас крайне важно, чтобы мы обеспечили себе суверенитет как раз в области станкостроения", - сказал он.