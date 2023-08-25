Продажи продуктов быстрого приготовления в РФ начали восстанавливаться

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Продажи продуктов быстрого приготовления в РФ начали восстанавливаться, сообщается в пресс-релизе компании "Маревен Фуд Сэнтрал" (бренды "Роллтон", Bigbon и др.) со ссылкой на данные NielsenIQ.

"По итогам июня 2023 года продажи продуктов быстрого приготовления - лапши, картофельного пюре и бульонов - вернулись к росту и увеличились на 2,7% год к году. Общее снижение продаж во втором квартале замедлилось до 0,4% против падения на 10,1% в первом квартале, - говорится в пресс-релизе. - Рост продаж продукции "Маревен Фуд Сэнтрал" при этом превысил рыночные показатели и во втором квартале составил 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Продажи блюд быстрого приготовления (картофельное пюре и несладкие каши) по итогам второго квартала в РФ выросли на 4,1% в годовом выражении. Рост продаж этой продукции, приготовленной "Маревен Фуд Сэнтрал", также превысил показатели по рынку и составил 24,5%.

Как отмечается в сообщении, в июне продажи самого популярного в этой категории продукта - лапши быстрого приготовления - в среднем выросли на 2,1%. Компания же увеличила ее продажи на 7,4%. В целом по итогам второго квартала падение реализации лапши замедлилось до 0,6% с 9,8% в первом квартале.

"Маревен Фуд Сэнтрал" - российская дочерняя компания международного холдинга Mareven Food Holdings Ltd., которая специализируется на разработке, производстве и продвижении продуктов питания. Кроме марок "Роллтон", Bigbon, в портфеле компании также бренды "Петра", Mareven Professional Food, Actibo, Rollberry, Goldben и Sunbel. Ежегодно выпускается около 1,5 млрд единиц продукции. Производство расположено в подмосковном Серпухове.

Согласно отчетности компании, в 2022 году ее выручка выросла до 26,4 млрд рублей с 18,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль составила 4,4 млрд рублей против чистого убытка в 483,8 млн рублей годом ранее.