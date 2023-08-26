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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Туве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в субботу в 310 км км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 05:31 мск землетрясения находился в Бай-Тайгинском кожууне (районе) недалеко от очага сейсмоактивности на юго-западе Тувы, в границах которого 29 июля 2022 года произошло землетрясение магнитудой 5,9, а 12 декабря - магнитудой 5,2.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,3 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Тува
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