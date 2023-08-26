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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Что произошло за день: суббота, 26 августа

Обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами, инфляция в 6% и легионеллез в Польше

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Корабль Сrew Dragon стартовал к МКС с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа. Многоразовый космический корабль успешно выведен на орбиту.

- Шесть человек пострадали в Белгородской области в результате удара кассетными боеприпасами.

- Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%. По словам министра финансов, рост российского ВВП в 2023 году может превысить 2,5%.

- В ЕГЭ по истории в 2024 году собрались добавить вопросы о событиях СВО. Например, в одном из заданий требуется в хронологическом порядке расположить события: подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

- Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб. по спору о строительстве энергоблока.

- Уже восемь человек скончались в Польше от легионеллеза, острого инфекционного заболевания, обусловленного различными видами микроорганизмов. Все умершие жили в районе города Жешув, где расположен крупный логистический хаб НАТО. Первый случай легионеллеза отмечен также и в польском Люблине.

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