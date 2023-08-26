Что произошло за день: суббота, 26 августа
Обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами, инфляция в 6% и легионеллез в Польше
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Корабль Сrew Dragon стартовал к МКС с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа. Многоразовый космический корабль успешно выведен на орбиту.
- Шесть человек пострадали в Белгородской области в результате удара кассетными боеприпасами.
- Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%. По словам министра финансов, рост российского ВВП в 2023 году может превысить 2,5%.
- В ЕГЭ по истории в 2024 году собрались добавить вопросы о событиях СВО. Например, в одном из заданий требуется в хронологическом порядке расположить события: подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
- Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб. по спору о строительстве энергоблока.
- Уже восемь человек скончались в Польше от легионеллеза, острого инфекционного заболевания, обусловленного различными видами микроорганизмов. Все умершие жили в районе города Жешув, где расположен крупный логистический хаб НАТО. Первый случай легионеллеза отмечен также и в польском Люблине.