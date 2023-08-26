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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Число пострадавших от обстрела ВСУ поселка Белгородской области выросло до шести

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Шесть мирных жителей получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны Украины поселка Уразово Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Уточнена информация по утреннему обстрелу поселка Уразово. В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии - у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют. Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу города Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона добавил, что еще четырем пострадавшим госпитализация не требуется.

"По повреждениям. На этот час выявлены повреждения в 16 домовладениях, четыре из которых имеют разрушения несущих конструкций, остальные имеют частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек. Повреждены два предприятия: выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждения зафиксированы в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна). Повреждены четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи", - рассказал Гладков.

Губернатор уточнил, что в настоящий момент работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий.

Ранее Гладков сообщал о четырех пострадавших в результате обстрела ВСУ поселка Уразово.

Уразово Белгородская область Вячеслав Гладков
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