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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Что произошло за день: четверг, 31 августа

Диверсанты в Брянской области, похороны одного из лидеров "Вагнера" и новый министр обороны Великобритании

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Брянской области задержаны пятеро и убиты двое украинских диверсантов. Группа, состоящая из сотрудников Службы безопасности, Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины, готовила теракты на территории России.

- Международные резервы РФ с 18 по 25 августа выросли на $1 млрд. На 25 августа они составили $580,5 млрд, сообщил Банк России.

- Один из руководителей "Вагнера" Дмитрий Уткин похоронен на военном кладбище в Мытищах. Похороны прошли с воинскими почестями.

- Грант Шаппс возглавил Минобороны Великобритании. Чиновник, который ранее возглавлял различные министерства, включая МВД и министерство энергетической безопасности, сменил на этом посту Бена Уоллеса, попросившего об отставке.

- Военные в Нигере лишили посла Франции дипломатического иммунитета. Полиции поручено осуществить высылку дипломата из страны. На сборы ему дано 48 часов.

- Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов на благоприятном внешнем фоне и ослаблении рубля.

- Бабье лето прогнозируется на всей территории европейской России, обещают в Гидрометцентре. В большинстве регионов России сентябрь ожидается теплым. Также синоптики сообщили, что в 2023 году в мире были зарегистрированы самые жаркие июнь и июль за всю историю метеонаблюдений.

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