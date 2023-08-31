Один из руководителей "Вагнера" Уткин похоронен на военном кладбище в Мытищах

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Одного из руководителей группы "Вагнер" Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе, похоронили на военном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщили источники "Интерфаксу".

Похороны Уткина прошли с воинскими почестями на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах в присутствии родных и близких.

Как сообщалось, Уткин был в числе пассажиров, погибших 23 августа в результате крушения частного самолета Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург.