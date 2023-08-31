Бабье лето прогнозируется на всей территории европейской России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Периоды бабьего лета прогнозируются на всей территории европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Об этом Вильфанд сообщил на пресс-конференции в четверг.

При этом он напомнил, что бабье лето - это период теплой, ясной погоды после "ненастья". "Нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться (...) Будут и периоды ненастья, и будут периоды бабьего лета на всей территории европейской России", - добавил он.

Ранее Вильфанд сообщал, что в сентябре температура на европейской территории России, Урале и в Сибири прогнозируется выше нормы.