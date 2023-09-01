Автомобилистов в РФ с 1 сентября не будут штрафовать за отсутствие аптечки

Фото: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Отсутствие у автомобилиста медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки с 1 сентября не повлечет за собой запрет эксплуатации транспортного средства и привлечение к административной ответственности, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Об этом заявили журналистам в пятницу в МВД.

Данное нововведение содержится во вступившем 1 сентября в силу постановлении правительства РФ, которым внесены изменения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением правительства от 23 октября 1993 г. № 1090 "О Правилах дорожного движения".

Как отметили в полиции, "для обычного автомобилиста в целом ничего не изменилось ни в части административной ответственности за нарушения, ни в части требований к автотранспорту при его участии в дорожном движении, за исключением отдельных особенностей".

При этом во вступившем в силу перечне неисправностей установлены дополнительные требования к автобусам, в том числе запрет на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушении пола в салоне. Установлены также требования к специальным и специализированным транспортным средствам (автоэвакуаторы, автоцистерны для перевозки опасных грузов, автомобили коммунального хозяйства и др.).