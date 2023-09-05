В ГИБДД заявили, что штрафовать за большие планшеты на лобовом стекле нет смысла

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Использование больших планшетов на лобовых стеклах автомобилей не повлечет привлечения к ответственности, водителям будут рекомендовать перевесить их, сообщил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле - это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать (водителю - ИФ) "убери в другое место его". От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего. И административное наказание не влияет на последующие какие-то действия", - сказал Черников журналистам во вторник на брифинге об изменениях перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Глава Госавтоинспекции подчеркнул, что задачи по наращиванию административной практики по этой линии не стоит.

"Основная задача у нас - это выявить, подсказать. (...) Привлечения (к ответственности - ИФ) здесь не должно быть. Здесь должно быть устранение и помощь оказана сотрудником Госавтоинспекции тому или иному водителю. Все остальное - это абсурд и, извините за такое выражение, докапывание инспектора", - подчеркнул Черников.

"Если какие-то вопросы появляются, обжаловать можно в установленном порядке, в том числе и через сайт Госавтоинспекции", - отметил глава ведомства.

По словам Черникова, из перечня неисправностей было исключено более 50 требований. "Оптимизирован как раз этот перечень", - сказал он.

Ранее в МВД России сообщили о вступлении в силу с 1 сентября текущего года изменений в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Среди нововведений - запрет эксплуатации транспортного средства с неисправной антиблокировочной системой тормозов (АБС) в случае, если она предусмотрена заводской комплектацией автомобиля; исключение из перечня требований наличия медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

В документе также отмечалось, что в перечне нарушений обзорности транспортного средства изменений не произошло. При этом, в министерстве отмечали отсутствие запрета на использование видеорегистратора, если он не мешает обзору.