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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

В курском поселке Тёткино в результате украинского обстрела повреждена ЛЭП

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Глушковского района.

"Утром поселок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате повреждены два дома. Пострадавших нет. Обрыв на линии электропередачи, примерно треть поселка без света", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

По его словам, аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины деревни Успеновка Кореневского района. От взрывной волны пострадала женщина.

Курская область Роман Старовойт
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