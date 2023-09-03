Два украинских беспилотника "посажены" средствами РЭБ в Курской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Два украинских беспилотника были обезврежены в воскресенье на приграничных территориях Курской области, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Кроме того, Старовойт сообщил, что в воскресенье был обстрелян поселок Тёткино Глушковского района. "Зафиксировано 3 прилета. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.