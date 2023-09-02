Очередной украинский дрон сбит над Белгородской областью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"2 сентября около 15:00 по Москве пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - заявили в ведомстве.

"Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.

Ранее в субботу в военном ведомстве уже сообщали о перехваченных беспилотниках ВСУ над этой областью.