ВСУ дважды атаковали с БПЛА белгородское село Долгое

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбросе взрывных устройств с двух беспилотников над территорией Валуйского горокруга.

"Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. Пострадавших нет. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения и повредило один легковой автомобиль", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Также, по его информации, в результате атак есть повреждения на одном инфраструктурном объекте связи.

В настоящее время аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области.