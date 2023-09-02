Лавров поедет на Генассамблею ООН в качестве главы российской делегации

Сергей Лавров Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил в субботу МИД РФ.

"Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе, по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сессии Генассамблеи российская сторона будет отстаивать принципиальные подходы, закрепленные в принятой в марте обновленной концепции внешней политики РФ, отметил МИД.

"Будем выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств. Продолжим также добиваться сохранения межправительственной природы организации, строгого и неукоснительного соблюдения ее устава. Считаем недопустимой подмену закрепленных в нем общепринятых международно-правовых норм и принципов, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела, конструкциями типа пресловутого "порядка, основанного на правилах", которые произвольно вырабатываются узкими группами стран и затем навязываются мировому сообществу в качестве якобы универсальных", - говорится в сообщении.

"Вместе с единомышленниками из числа государств Глобального Юга российская делегация будет последовательно прилагать усилия в целях построения подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка, недопущения политизации различных сфер межгосударственного сотрудничества, противодействия современным формам неоколониализма", - заявили на Смоленской площади.

"Одной из таковых, безусловно, являются односторонние принудительные меры - санкции, которые беззастенчиво используются западными столицами для оказания прямого давления на правительства, проводящие самостоятельный внешнеполитический курс. Запад вводит подобные рестрикции, невзирая на их поистине глобальные разрушительные последствия, включающие усугубление мирового продовольственного кризиса и откат в реализации целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.