Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Габон откроет сухопутные, морские и воздушные границы страны

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новые власти Габона с субботы открывают сухопутные, морские и воздушные границы страны, перекрытые ранее в связи с путчем, сообщают западные СМИ.

"Военные приняли решение незамедлительно открыть в субботу наземные, морские и воздушные границы", - приводят СМИ слова представителя армии из телевизионного обращения.

На этой неделе группа военных в Габоне объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а 26 августа был переизбран на третий срок. Организаторы переворота объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.

В миреПрезидент ЦАР выбран посредником по ГабонуЧитать подробнее

Накануне лидер страны на время переходного периода генерал Брис Олигуи Нгему заявил, что власти намерены действовать быстро, но не будут спешить с проведением очередных выборов. Генерал разъяснил, что военные не хотят повторять предыдущих ошибок и не желают, и чтобы у власти в конечном счете оказались те же самые скомпрометировавшие себя люди.

Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС) "осудило применение силы как средства разрешения политических конфликтов", призвало к диалогу и возвращению конституционного порядка в Габоне. ЭКОЦАС назначило президента ЦАР Фостена Туадеру для переговоров с габонскими военными.

Франция, чей колонией ранее был Габон, и ряд западных государств осудили переворот. Африканский союз принял решение незамедлительно приостановить участие Габона во всей деятельности организации. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что в Белом доме видят возможности для дипломатического решения кризисов в Нигере и Габоне.

Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.

Габон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шольц заявил, что возврата Германии к атомной энергии не будет

Шольц заявил, что возврата Германии к атомной энергии не будет

Умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед

Гонконг избежал серьезного ущерба при прохождении тайфуна "Саола"

Гонконг избежал серьезного ущерба при прохождении тайфуна "Саола"

Что случилось этой ночью: суббота, 2 сентября

ВСУ предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту безэкипажным катером

Дипломатическое противостояние

Захарова назвала враждебным требование Дании сократить штат посольства России

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Спецпредставитель Ирана обвинил США в усилении активности ИГ в Афганистане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });