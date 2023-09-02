Габон откроет сухопутные, морские и воздушные границы страны

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новые власти Габона с субботы открывают сухопутные, морские и воздушные границы страны, перекрытые ранее в связи с путчем, сообщают западные СМИ.

"Военные приняли решение незамедлительно открыть в субботу наземные, морские и воздушные границы", - приводят СМИ слова представителя армии из телевизионного обращения.

На этой неделе группа военных в Габоне объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а 26 августа был переизбран на третий срок. Организаторы переворота объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.

Накануне лидер страны на время переходного периода генерал Брис Олигуи Нгему заявил, что власти намерены действовать быстро, но не будут спешить с проведением очередных выборов. Генерал разъяснил, что военные не хотят повторять предыдущих ошибок и не желают, и чтобы у власти в конечном счете оказались те же самые скомпрометировавшие себя люди.

Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС) "осудило применение силы как средства разрешения политических конфликтов", призвало к диалогу и возвращению конституционного порядка в Габоне. ЭКОЦАС назначило президента ЦАР Фостена Туадеру для переговоров с габонскими военными.

Франция, чей колонией ранее был Габон, и ряд западных государств осудили переворот. Африканский союз принял решение незамедлительно приостановить участие Габона во всей деятельности организации. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что в Белом доме видят возможности для дипломатического решения кризисов в Нигере и Габоне.

Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.