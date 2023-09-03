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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию одного из регионов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе помимо переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые пройдут в понедельник в Сочи, посетит один из российских регионов, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1 ВГТРК).

По информации программы, у Путина запланировано совещание по развитию одного из российских регионов. На прошлой неделе такое же совещание у президента было посвящено социально-экономическому развитию Красноярского края.

Также, сообщает "Москва. Кремль. Путин", у главы государства запланировано заседание российского оргкомитета "Победа".

Как и все россияне, в конце недели президент примет участие в Едином дне голосования. Формат его пока неизвестен, однако на прошлых выборах Путин голосовал онлайн, напоминает программа.

Владимир Путин
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